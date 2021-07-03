تسجيل
15:35 GMT03 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جايير بولسونارو

    المحكمة العليا البرازيلية توافق على إجراء تحقيق بشأن فساد محتمل داخل وزارة الصحة التابعة لبولسونارو

    © REUTERS / PILAR OLIVARES
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103639/28/1036392845_0:86:1584:977_1200x675_80_0_0_8f2852810733c11a8919c7b2d848c960.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107031049456873-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88/

    وافقت المحكمة العليا البرازيلية، أمس الجمعة، على إجراء تحقيق جنائي بشأن رد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على مزاعم فساد محتمل داخل وزارة الصحة التابعة له، والتي تتضمن صفقة لقاح خاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت قاضية المحكمة العليا، روزا ويبر، إن التحقيق مدعوم بشهادة حديثة في لجنة بمجلس الشيوخ تحقق في تعامل الحكومة مع جائحة "كوفيد-19"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
    © AP Photo / Eraldo Peres
    رئيس البرازيل للذين هتفوا ضده داخل الطائرة: يجب أن تسافروا على الحمير
    وسيحقق المدعون فيما إذا كان بولسونارو ارتكب جريمة "المراوغة"، والتي تنطوي على التأخير أو الامتناع عن الإجراء المطلوب كجزء من واجب الموظف العمومي لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية.

    ولم تستبعد ويبر إمكانية التحقيق في مخالفات محتملة أخرى.

    ويأتي التحقيق بعد أن قال رئيس قسم الاستيراد بوزارة الصحة البرازيلية، لويس ريكاردو ميراندا، إنه واجه ضغوطا لا داعي لها للتوقيع على استيراد 20 مليون لقاح من شركة "بهارات بيوتك" الهندية للأدوية، كما أشار إلى وجود مخالفات في الفواتير، لاسيما دفعة مقدمة بقيمة 45 مليون دولار لشركة مقرها سنغافورة.

    وسبق لميراندا أن أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ في 25 يونيو/ حزيران الماضي مع شقيقه النائب، لويس ميراندا، الذي كان حتى وقت قريب في تحالف مع بولسونارو.

    وقال ميراندا إنه وشقيقه لويس نقلا مخاوفهما مباشرة إلى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي أكد لهما أنه سيبلغ الشرطة الفيدرالية بالمخالفات، لكن وفقا لمصدر في الشرطة الفيدرالية مطلع على التحقيقات، ورفض الكشف عن هويته لعدو وجود تصريح للتحدث علنا، فقد أكد أن الشرطة الفيدرالية لم تتلق أبدا أي طلب للتحقيق.

    من جانبه، أكد الأمين العام للرئاسة البرازيلية، أونيكس لورينزوني، أن بولسونارو التقى مع ميراندا بالفعل، لكن زعم أنه وشقيقه قدما وثائق مزورة، وتابع أن بولسونارو أمر بالتحقيق مع الشقيقين.

    ونفت شركة "بهارات بيوتك" ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإمدادات لقاح "كورونا"، كما نفى بولسونارو ارتكاب أي خطأ أو علمه بالفساد، وأكد للصحفيين في 28 يونيو الماضي أنه لا يستطيع معرفة ماذا يحدث داخل وزارة الصحة التابعة له.

    وجاء قرار المحكمة العليا البرازيلية بمنح الضوء الأخضر لإجراء تحقيق، استجابة لطلب قدمه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ.

    وأخبر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة التحقيق وكالة "أسوشييتد برس" سابقا أنه بمجرد انتهاء التحقيق، سيصوتون للتوصية بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو للمراوغة.

    وتحمل الجريمة في طياتها عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وسنة، إلى جانب دفع غرامة مالية.

    انظر أيضا:

    بولسونارو يقول إن نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس لا يزال ممكنا
    بولسونارو يتعافى بسرعة بعد تناوله جرعة ثالثة من "عقار ترامب"
    "رقم قياسي جديد"... 3215 وفاة في يوم واحد بسبب كورونا واحتجاجات ضد بولسونارو
    آلاف البرازيليين يخرجون في مسيرة ضد بولسونارو: لا للدكتاتورية
    هاكرز ينشر البيانات الشخصية للرئيس بولسونارو وعائلته
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك