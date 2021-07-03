تقديرات في تل أبيب: إيران مسؤولة عن استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي شمالي المحيط الهندي كانت متهجة إلى دبي.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر، وطاقمها أجنبي.

ورجحت أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم انتقاما على هجوم منسوب لإسرائيل استهدف إحدى الأبنية المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني قبل نحو أسبوعين.

وأضافت أنه حتى الآن لم تصل تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجوم الذي لم تعرف طبيعته حتى الآن، والذي استهدف السفينة خلال توجهها من ميناء جدة السعودي إلى دبي الإماراتية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا، في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليته عن الحادث، حتى الآن.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أفادت الأنباء أن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مبنى وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الواقع في مدينة كرج غربي طهران، وأفاد التلفزيون الإيراني أنه تم إحباط الهجوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولاحقا ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحديث يدور عن شركة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن هجمات تتعرض لها سفن إسرائيلية في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، واتهمت إيران بالوقوف خلفها.