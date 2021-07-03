إيران: 12 دولة طلبت الحصول على لقاح كورونا المحلي "بركت"

كشف مسؤول إيراني، اليوم السبت، عن تقديم 12 دولة حول العالم طلبات للحصول على لقاح "كورونا" المحلي "بركت".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن رئيس لجنة الصحة والعلاج بمجلس الشورى الإيراني، حسين علي شهرياري، أن 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح إيران المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمعروف باسم "كوف إيران بركت".

وأكد شهرياري أن المخزون المحلي من اللقاح الإيراني لدى الشركة المحلية المنتجة له، وصل إلى 100 مليون جرعة، حاليا، وبأن بلاده سيكون لديها حلول إيجابية في حال نفاذ هذه الكمية.

وبدوره، أوضح أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، سعيد رضا عاملي، أن بلاده نجحت بفضل التقدم الطبي والتكنولوجي المحليين، اجتياز مرحلة استنساخ اللقاح الإيراني، حتى أصبحت واحدة من الدول المنتجة له في العالم.

وأكد رضا عاملي أن خطوة تلقي المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، لقاح كورونا الإيراني، أظهرت مدى احترامه وثقته في جهود العلماء الإيرانيين وإنجازاتهم، بل وساهمت في تعزيز الثقة الوطنية تجاه أحد المنتجات الطبية الإيرانية المهمة.

وفي سياق متصل، سبق أن قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، الأربعاء الماضي، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.