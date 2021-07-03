قبرص تناشد الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المساعدة لمواجهة حريق غابات ضخم

ناشدت قبرص شركائها في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اليوم السبت، تقديم المساعدة مع احتدام حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا، ما أجبر السلطات على إخلاء قرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، ألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما لا يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس ، وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

ولحقت أضرار بعشرات المباني، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة، في وقت قال مسؤولون إن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين في الوقت الذي من المتوقع فيه أيضا تقديم مساعدة من إسرائيل.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "هذا اليوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص. كل آليات الدولة في تأهب والأولوية هي عدم خسارة الأرواح".

ولم يُعرف سبب الحريق الذي بدأ منتصف النهار، وشهدت قبرص موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.