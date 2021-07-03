ظريف: العنف الأمريكي ضد إيران يتواصل عبر بوابة الإرهاب الاقتصادي

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن العنف الأمريكي ضد الشعب الايراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل عنفها ضد الشعب الإيراني عبر الإرهاب الاقتصادي.

33 years ago today, US shot down #IranAir655, killing all 290 civilians aboard.



As a young diplomat, I witnessed US refusal to apologize over the human tragedy it caused.



US violence against Iranians began long before & continues today with #EconomicTerrorism against our people pic.twitter.com/PLPXL4LsIz — Javad Zarif (@JZarif) July 3, 2021

وجاءت تغريدة ظريف تعليقا على ما أسماه بـ"الجريمة الأمريكية" الخاصة بإسقاط طائرة الركاب الإيرانية عام 1988، مؤكدا أنه كان دبلوماسيا شابا، آنذاك، حينها رأى أن الولايات المتحدة قد رفضت الاعتذار عن استهداف طائرة إيرانية، أودت بجميع ركابها.

ويشار إلى أنه، في مثل هذا اليوم، قبل 33 عاما، أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، في 3 تموز/يوليو 1988، طائرة ركاب إيرانية، من نوع "إيرباص"، كانت في طريقها من مدينة بندر عباس الإيرانية إلى إمارة دبي، وسقطت فوق مياه الخليج، بصاروخين، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا.