إسرائيل تلبي نداء قبرص بإرسال مساعدات جوية لإخماد الحرائق

أعلن وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستوليديس، اليوم السبت، "أن بلاده طلبت من إسرائيل والاتحاد الأوروبي مدها بطائرات متخصصة من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، التي انتشرت من قرية أراكابا قرب ليماسول، لتأتي على العديد من الممتلكات في مناطق محاذية، دون أن يتم الابلاغ عن إصابات".

وأعلنت إسرائيل، مساء اليوم السبت، أنها سترسل طائرتين إلى قبرص، يوم غد الأحد، لإخماد الحرائق الحراجية التي سببتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، ما استدعى إجلاء سكان القرى المتضررة، وفقا لما نقله موقع "آي نيوز 24" الإسرائيلي.

وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، أكد بينيت أنه "بناءً على العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وقبرص، مع التركيز على المساعدة المتبادلة في أوقات الطوارئ، سنرسل طائرتين لإخماد الحرائق".

الصديق وقت الضيق: بموجب العلاقات الوطيدة التي تسود بين إسرائيل وقبرص ولا سيما في حالات الطوارئ، أوعز رئيس الوزراء بينيت بإرسال طائرتي إطفاء ومواد مقاومة للنار إلى قبرص غدا لمساعدة القوات القبرصية والدولية التي تعمل على إخماد الحرائق التي نشبت هناك. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 3, 2021

وقال لابيد في محادثة هاتفية مع نظيره القبرصي: "إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة قبرص في السيطرة على الحرائق".

ومع تعرض قبرص لموجة حر مستمرة منذ أسبوع تخطت فيها الحرارة 40 درجة مئوية، تم إخلاء قرى عدة أيضا في منطقة لارنكا تحسبا لأي وضع خطير.