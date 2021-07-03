فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض عن حيوانات أسر مبنى فلوريدا المنهار

في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى المنهار في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، أكد مسؤولون للأسر أنهم يبحثون أيضا عن حيواناتهم الأليفة.

وقالت رئيسة بلدية مدينة ميامي، دانيلا ليفين، اليوم السبت، إنه أجريت 3 عمليات مسح على الأقل بعضها بالكاميرا في جزء من العقار لا يزال قائما ولكن لم يتم العثور على حيوانات.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن رئيسة البلدية قولها: "أنا متفهمة للغاية أن الحيوانات الأليفة جزء من أسر الناس"، مشيرة إلى أنها "هي أيضا تمتلك حيوانا أليفا".

وتابعت: "قلبي مع أولئك الذين يخشون على حيواناتهم، أنا فقط أريدك أن تعرف أنه أجريت جهود إضافية، وأنها لاتزال جارية".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أنه تم العثور على جثتين اليوم تحت أنقاض المبنى الذي انهار قبل أكثر من أسبوع وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 24 قتيلا إضافة إلى 124 مفقودا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت فرق البحث والإنقاذ قد عثرت على جثث 4 ضحايا يوم الجمعة بين أنقاض مبنى تشامبلين تاورز المنهار.

يذكر أن الكارثة وقعت في بلدة سيرفسايد الواقعة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش.

وحتى الآن لم يتوصل المحققون إلى السبب وراء انهيار العقار الذي بني قبل 40 عاما، ويعتبر سقوطه أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة.

غير أن تقريرا هندسيا تم إعداده في عام 2018، قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، كشف عيوبا هيكلية، هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.