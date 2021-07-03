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    السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف

    أنتونوف: لا تقدم بالعلاقات بعد قمة جنيف وتبادل الأسرى بين البلدين قيد الدراسة

    © Sputnik . Mikhail Turgiev
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    أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أنه لم يحدث تقدم كبير في العلاقات الروسية - الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف، منذ أيام، لافتا إلى أن قضية تبادل الأسرى بين البلدين، لا تزال قيد الدراسة.

    موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الروسي، في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم السبت "أعتقد أنه سيكون من غير الحكمة من جانبي أن أقول إن هناك بعض التحولات المهمة في العلاقات الروسية الأمريكية قد حدثت. لم تمر سوى عشرة أيام، واليوم هو اليوم الحادي عشر من إقامتي في الولايات المتحدة".

    السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
    © Sputnik . Mikhail Turgiev
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    وأوضح أنتونوف، إن "هناك تفكير جدي حول قضية تبادل الأسرى، وهو أمر خطير للغاية، وفي هذه المرحلة، لم يتم ترجمة الأمر إلى عمل جدي حتى اللحظة، لكنه قيد الدراسة".

    وأشار إلى أنه "الأمريكيين اتهموا الروس أنفسهم بالتسبب في مشكلات من أجل إصدار تأشيرات للمواطنين الروس الذين يرغبون في الذهاب إلى الولايات المتحدة. لكن هذا هراء"، لافتا إلى أنه "لا يوجد تقدم جاد فيما يتعلق بالعمل القنصلي".

    وأكد أنتونوف "مقتنع تماما بأن الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة أولت اهتماما لكلمات بوتين حول حادث البحر الأسود"، لافتا إلى أنه "عندما زرت البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية، أشار الزملاء وكبار المسؤولين إلى خطاب رئيسنا".

    وأضاف أنتونوف "أود أن أصفها على هذا النحو: تم تلقي الإشارة. وقد تلقتها الوكالات المعنية. ويجري تحليلها".

    هذا والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف يوم 16 حزيران/يونيو الماضي.

    وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

    واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي، خلال لقائهما، على عودة سفيري البلدين إلى مقري عملهما.

    وجاء في الإعلان المشترك تجديد التمسك بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب ألا يتم شنها أبدا.

    كما ذكر الرئيسان أن التمديد مؤخرا لمعاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن يدل على تمسك البلدين بمراقبة الأسلحة النووية، وأنه "من أجل تحقيق هذه الأهداف ستطلق روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت، الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي سيكون جوهريا ونشطا".

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