زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة بحرية قبالة تشيلي

ضرب، اليوم السبت، زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر، منطقة بحرية قبالة أتاكاما في تشيلي.

وذكر المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 Offshore Atacama, Chile 51 min ago pic.twitter.com/XUoZHd6hBL — EMSC (@LastQuake) July 4, 2021

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.