وزير الدفاع الفلبيني: 17 قتيلا في تحطم الطائرة العسكرية

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 40 آخرون إثر تحطم طائرة عسكرية فلبينية، اليوم الأحد، كانت تقل جنودا أثناء محاولتها الهبوط جنوب البلاد.

وقال وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورينزانا في بيان صادر عن الوزارة: إن 92 شخصا ومعظمهم من أفراد الجيش، كانوا على متن طائرة النقل الجوي "سي -130"عندما وقع الحادث أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو ظهر اليوم الأحد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "فرانس برس".

وقال لورينزانا "إنه تم حتى الآن إنقاذ 40 جريحا وانتشال 17 جثة".