وزير الدفاع الفلبيني: 17 قتيلا في تحطم الطائرة العسكرية

وقال وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورينزانا في بيان صادر عن الوزارة: إن 92 شخصا ومعظمهم من أفراد الجيش، كانوا على متن طائرة النقل الجوي "سي -130"عندما وقع الحادث أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو ظهر اليوم الأحد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "فرانس برس".
وقال لورينزانا "إنه تم حتى الآن إنقاذ 40 جريحا وانتشال 17 جثة".
#Philippines #planecrash: 40 Rescued After #Military #Plane Carrying 85 People #Crashes In Philippines— Sandeep Seth (@sandipseth) July 4, 2021
The C-130 aircraft of the Philippine Air Force had a mishap on landing on the island of Jolo, the air force said in a statement. pic.twitter.com/cc6mm6cjss
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)