إسرائيل تعلن تطعيم 100 ألف مراهق بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ما يزيد على 100 ألف مراهق وما دون سن المراهقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة السبت، في تحديث بياناتها إن الأيام الأخيرة شهدت استجابة مرتفعة للغاية للحصول على اللقاح في أوساط الشباب.

ووصفت وزارة الصحة معدل التلقيح بأنه "إنجاز غير مسبوق"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

واعتقدت السلطات الإسرائيلية أنها حققت مناعة القطيع قبل فترة وجيزة من وصول متحور "دلتا"، إلى البلد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جديد في معدل الإصابات.

وقال البروفيسور عيران سيغال في معهد ويزمان للعلوم، إنه يتعين على المزيد من الناس أن يحصلوا على اللقاح، من أجل السيطرة على تفشي الوباء.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لاستعادة مناعة القطيع، نحتاج إلى تطعيم ما يزيد على 1.2 مليون شخص فوق سنة الثانية عشر من الذين لم يتم تطعيمهم، معتبرا أن هذا الأمر سهلا.

وفي المجمل حصل نحو 5,627,620 شخصا في إسرائيل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر".