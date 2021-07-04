حريق غابات قبرص يستعر ومقتل 4 أشخاص يعتقد أنهم مصريون

عثرت السلطات الأمنية القبرصية، اليوم الأحد، على أربعة جثث لضحايا مفقودين في الحريق الذي نشب في غابات قبرص يوم أمس السبت، يعتقد أنهم مصريون.

وقال وزير داخلية قبرص، نيكوس نوريس "إن كل المؤشرات تشير إلى أنهم الأشخاص الأربعة المفقودون منذ أمس"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتم العثور على الضحايا، الذين يعتقد أنهم مصريون، قرب منطقة أودو الجبلية إلى الشمال من مدينتي ليماسول ولارنكا.

واستعر الحريق لليوم الثاني على التوالي في قبرص ودمّر مساحات كبيرة من الغابات بعد أن تسببت رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة في نشوبه، حيث وصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وأثر الحريق، على عشرة تجمعات سكنية على الأقل بمساحة 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال ترودوس، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان للتصدي للنيران وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال رجال إطفاء"، كما قررت إسرائيل إرسال طائرتين اليوم لمساعدة قبرص في إخماد الحرائق.

وقال مدير إدارة الغابات في قبرص، شارالامبوس ألكسندرو في حديثه لتلفزيون "أوميغا القبرصي": "هذا أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص".