وزير الري الإثيوبي: عملية إنشاء سد النهضة تسير وفق الجدول المخطط

أكد وزير الري الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، أن عملية إنشاء سد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت أمس السبت، مع المقاولين بإجراء تقييم لموقع سد النهضة.

وتابع بيكيلي مؤكدا أن "عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد وكما هو مخطط له، وذلك بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع".

وشارك وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، صورا من زيارة أمس لسد النهضة.

Yesterday, #MoWIE, board, EEP together with contractors made on site evaluation. The construction progress of #GERD is on schedule and as planned. Thanks to the thousands of construction workers, consultants and other supports mobilized around the dam pic.twitter.com/JOFoFOeZf4 — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 4, 2021

​وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أمس السبت، على أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

وأكد السيسي خلال تنظيم مأدبة غداء عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية و لا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".

وأعلنت إثيوبيا، أمس السبت، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.