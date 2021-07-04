وزير بريطاني: مؤشرات رفع قيود كورونا تبدو إيجابية للغاية

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم الأحد إن البيانات التي ستحدد إذا ما كانت القيود النهائية للإغلاق في إنجلترا، يمكن أن ترفع في 19 يوليو/ تموز، تبدو "إيجابية للغاية".

وأرجع الوزير البريطاني هذا الوضع إلى "النجاح" الذي حققه برنامج التطعيم في تقليص إصابات كورونا في البلاد، بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير البريطاني: "البيانات التي نراها والتي يراجعها رئيس الوزراء (بوريس جونسون) في هذه اللحظة قبل قراره المتعلق بخارطة الطريق تبدو إيجابية للغاية".

وتابع: "يبدو الأمر وكأننا نستطيع الآن المضي قدما والانتقال إلى نظام أكثر تسامحا، حيث يمكننا التخلي عن الكثير من هذه القيود التي كانت صعبة للغاية علينا".

وأشار الوزير إلى أن مسألة ارتداء الكمامة سوف تصبح خيارا شخصيا في حال رفع القيود.

ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن معظم القيود في إنجلترا سوف تنتهي في 19 يوليو، وهو ما وصف بـ "يوم الحرية".

ومع ذلك، قال، يوم الخميس، إن المواطنين البريطانيين ربما يتعين عليهم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، دون إعطاء تفاصيل.