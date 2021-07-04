الجيش الإيراني يستعرض إنجازات الدفاع الجوي الجديدة

استعرض سلاح الدفاع الجوي الإيراني، اليوم الأحد، ما أنجزه خلال السنوات الماضية في مجالات عدة.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء، اليوم الأحد، عن العميد علي رضا صباحي فرد، قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، أن قواته الجوية حققت تقدما واضحا في مجالات عدة، أهمها الاعتراض والسايبري والاستطلاع، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد العميد صباحي فرد أن قوات سلاح الدفاع الجوي أصبحت مجهزة، في الوقت الراهن، بأحدث التقنيات في مجالات الدفاع الجوي كافة، سواء في الاستطلاع والاعتراض أو الرصد والاشتباك، وهو تطور ملحوظ ودائم في بلاده.

وفي سياق متصل، قال الأدميرال حسين خانزادي، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأربعاء الماضي، إن قواته البحرية ترصد وتتابع بدقة تحركات كل القطع البحرية الأوروبية والأمريكية في منطقة الخليج.

وجاء تصريح خانزادي خلال لقاء جمعه بالأدميرال فينداير، قائد القوة البحرية الفرنسية، على هامش حضورهما مؤتمر "رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي"، والذي يقام، حاليا، في جزيرة ريونيون.

وأوضح حسين خانزادي أن منطقة الخليج وبحر عمان اتسمت بالأمن والاستقرار، دوما، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة حالة من الفلتان الأمني، خاصة عند مضيق باب المندب ومنطقة خليج عدن، مشددا على أن وجود قوات التحالف الغربي في منطقة الخليج ليس مبررا لدى إيران، معتبرا انتشار القطع البحرية الأوروبية والأمريكية بجوار الشواطئ الإيرانية لن يمر دون احتجاج من بلاده.

وأكد الأدميرال حسين خانزادي، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، أن مسؤولية تأمين المناطق البحرية في منطقة جغرافية بعينها، يجب أن تقع على دول المنطقة نفسها.