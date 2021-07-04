إعلام: مقتل 25 شخصا في غارة لقوات الأمن على قرية بميانمار

ذكر سكان ووسائل إعلام محلية في ميانمار، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قتلت 25 شخصا على الأقل في مواجهات مع معارضين للمجلس العسكري في بلدة شرقي البلد الآسيوي.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش على دعوات تطلب التعليق على العنف في بلدة ديباين في منطقة ساغاينج الواقعة على مسافة 300 كيلومتر شمالي العاصمة، نايبيداو، بحسب "رويترز".

وقال أحد سكان البلدة طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام إن 4 عربات عسكرية أنزلت جنودا في القرية في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وأخذ شباب من قوة الدفاع الشعبية التي تشكلت لمعارضة المجلس العسكري الحاكم، مواضعهم في البلدة لمواجهة هؤلاء الجنود.

وقال السكان إن هؤلاء الشباب لم يكن معهم إلا أسلحة بدائية وأجبروا على التراجع أمام إطلاق النار الكثيف لقوات الأمن. وقال السكان إن 25 جثة تم جمعها بعد القتال.

ونشر موقع خدمة بي بي سي البورمية وخدمة ثان لوين خيت الإخبارية روايات مماثلة.

وتجتاح ميانمار أعمال عنف واحتجاجات منذ أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي في الأول من فبراير/ شباط، وعاد كحاكم مطلق للبلاد بعد عقد من الديمقراطية المؤقتة والإصلاح الاقتصادي، بحسب "رويترز".