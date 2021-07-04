انتقادات واسعة لتدريبات جنديات الجيش الأوكراني بالكعب العالي تحضيرا ليوم الاستقلال..فيديو

انهالت انتقادات كبيرة على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد تداول صور لتحضيرات مجندات في الجيش للعرض العسكري المقرر في يوم الاستقلال الموافق لـ24 أغسطس/ آب.

وظهرت المجندات في الصور وهن يرتدين أحذية بكعب عالي ويقمن بتدريبات المشي من أجل المشاركة في العرض العسكري.

الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل التي وصفت الأمر بالسخرية من الجيش والاستهزاء من النساء.

ووصف السياسي والمدون بافلو نوس على فيسبوك: "هذا ليس أي إبداع ، وليس تأكيدا على الأنوثة. هذا غضب، سخرية من الجيش. الجندية التي ترتدي أحذية عالية الكعب هي أيضا تمييز على أساس الجنس".

موجها اعتذارا جاء فيه " اعتذر لجميع الفتيات اللواتي سيظهرن في الكعب".

وعلق الصحفي ، أليكسي توسمبلوك، قائلا " وزارة الدفاع الأوكرانية، ما هذا اللباس الجديد؟ هل نتخذ خطوات حاسمة للدخول إلى الناتو؟".

من جهتها علقت وزارة الدفاع الأوكرانية بمنشور جاء فيه "هناك زي ميداني، و زي يومي احتفالي. الزي الميداني موجود في ساحة التدريب وفي الخنادق، والزي اليومي في الأنشطة اليومية".

وأضافت الوزارة بأن هذا الزي موجود في الكثير من جيوش العالم، بحسب ما نقل موقع " بي بي سي".