المتحدث باسم الكرملين: الناتو لا يحقق أي استقرار في القارة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يحقق أي استقرار في قارة أوروبا، مؤكدا على أن هذا التكتل خلق من أجل المواجهات وأنه عنصر مزعزع للاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات المتحدث الروسي خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف على قناة "روسيا" التلفزيونية.

وقال بيسكوف: "بندقية كلاشينكوف لا يمكن أن تكون سوى بندقية كلاشينكوف. وكذلك حلف الناتو. لا يمكن أن يكون أي شيء سوى الناتو".

وأضاف قائلا: "هذا تكتل خلق للمواجهات، وهو مستمر في أداء هذه الوظائف لأنه لا يركز على أي شيء آخر. إنه لا يجلب أي استقرار في القارة. على العكس من ذلك، فهو عنصر مزعزع للاستقرار".

وأكد بيسكوف على أن روسيا لطالما حافظت على إقامة علاقات بناءة مع الناتو، وحتى مع حلف شمال الأطلسي فمن الممكن والضروري التحدث.

وأكد بيسكوف في هذا الصدد أن: "روسيا تحافظ دائمًا على اهتمامها بإقامة علاقات بناءة مع الناتو... حتى مع حلف شمال الأطلسي، يمكن للمرء أن يتكلم ويجب عليه ذلك، لأنه فقط من خلال الحوار يمكننا أن ننقل المخاوف بدقة إلى نظيرنا".