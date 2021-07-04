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    خبير روسي: استراتيجية الأمن الوطني الجديدة هدفها التصدي للناتو وأمريكا

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    قال المحلل السياسي الروسي ليونيد سوكيانين، إن أولويات الأمن القومي الروسي تكمن في "حماية المصالح الاقتصادية والقومية والاستراتيجية لروسيا الاتحادية".

    جاء ذلك في معرض تعليقه على، مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استراتيجية الأمن الوطني الجديدة لروسيا، التي اعتبرت مناورات حلف الناتو التي تتضمن إمكانية استخدام السلاح النووي بأنها تزيد الخطر العسكري على روسيا.

    مقر الناتو الجديد
    © REUTERS
    استراتيجية الأمن الوطني: تدرب "الناتو" على النووي تزيد الخطر العسكري على روسيا
    وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "لم تتغير استراتيجية الأمن القومي الروسي، لكن طرأت عليها بعض التعديلات التي تعكس التطورات الأخيرة في العالم، والتطورات على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.

    وأشار إلى أن الأولوية تكمن في حماية مصالح روسيا في كافة الاتجاهات بما في ذلك المشاريع العسكرية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية".

    وأكد أن الأهداف الاستراتيجية لا تزال قائمة كما كانت سابقا، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت عليها "لا تشمل تغيير الأهداف الثابتة حتى وإن تغيرت بعض الجزئيات".

    وأوضح أنه "لا توجد أي مخاطر مباشرة على مصالح روسيا من مناورات حلف الناتو، لكنها تؤكد أن الهدف الرئيسي للحلف هو روسيا رغم تصريحات وبيانات صادرة من مختلف مسؤولي الحلف إلا أنها تؤكد أن روسيا هي الهدف".

    وتساءل سوكيانين عن "أسباب قرب المناورات التي تقوم بها دول حلف الناتو من الأراضي الروسية، خاصة وأن الهدف معلن منذ عشرات السنين ولا يزال باقيا".

    وعن إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، أكد أنه يعود إلى أهمية هذا المجال في المواجهة والمنافسة بين الدول في الآونة الأخيرة إلى جانب الأنواع التقليدية للمواجهة، ولأن "المجال السيبراني أصبح ذو أهمية بالغة لحماية المصالح الاستراتيجية لروسيا".

    انظر أيضا:

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