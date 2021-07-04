ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 31 قتيلا

أسفر تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية من طراز "سي 130 هيركليز" في مقاطعة سولو، اليوم الأحد، عن مقتل 31 شخصًا على الأقل.

ووفقا لصحيفة "إنكوايرر" المحلية، نقلاً عن بيان للواء ويليام جونزاليس: "مازال مصير 17 شخصا آخرين مجهولا".

— Doctor Luck 🇵🇭 ⭐ (@TheDoctorLuck) July 4, 2021

يذكر أن طائرة نقل عسكرية فلبينية تحمل على متنها ما لا يقل عن 92 شخصا، كانت قد تحطمت اليوم خلال محاولة الهبوط في مطار جولوالمحلي.

ووفقا لقائد القوات المسلحة سيريليتو سوبيجانا: "تم العثور على جثامين 17 شخصا، و40 شخصا نجوا من الحادث تم نقلهم إلى مستشفى عسكري قريب من الموقع".

وأشار مسؤولون إلى أنه من المقرر أن يفتح تحقيق في الحادث بمجرد أن تنتهي عمليات البحث والإنقاذ.