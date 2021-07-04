رئيس المجلس العسكري التشادي يتوجه إلى فرنسا في أول زيارة منذ تسلمه السلطة

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الأحد، إلى فرنسا في زيارة هي الأولى له إلى خارج القارة الأفريقية، بعد وصوله إلى السلطة عقب وفاة والده في نيسان/أبريل الماضي.

القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان لمركز الاتصال بالرئاسة في تشاد، أن ديبي غادر العاصمة إنجامينا صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة "صداقة وعمل".

وكان ديبي الأب من أهم حلفاء فرنسا في حربها ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، حيث نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الراحل ديبي ووصفه بالشجاع.

وكان ماكرون قد أعلن مؤخرا انتهاء عملية "برخان" العسكرية التي تحارب التنظيمات المسلحة في الساحل الإفريقي، لكن لم يحدد موعدا محددا لذلك.

وقال ماكرون "سنقوم بإنهاء عملية برخان واستبدالها بعمليات عسكرية مركزة مع الدول الصديقة"؛ موضحا أنه سيتم تنفيذ إطار جديد لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

ويأتي قرار ماكرون بعد تعليق باريس عملياتها العسكرية في الساحل احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة في مالي.