مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن 4 مدنيين لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الرابعة بمدينة غارديز في إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان.

وأضافت الشرطة أن العبوة الناسفة زرعت على جانب طريق في غارديز، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بحسب تلفزيون "تولو نيوز" الأفغاني.

وذكرت شرطة باكتيا أن من بين الضحايا نساء وأطفال.

Four civilians were killed in an explosion in district 4 of Gardez city in Paktia province today, the provincial police said. pic.twitter.com/lovMjIT2qH — TOLOnews (@TOLOnews) July 4, 2021

يأتي ذلك بعد أن ​قتل 7 أشخاص على الأقل، أمس السبت، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بجانب طريق في منطقة أحمد أبا بولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان.

وقال شاهد عيان لوكالة " سبوتنيك " "استشهد ما لا يقل عن سبعة مدنيين في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة أحمد أبا بإقليم بكتيا جنوب شرق البلاد".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

هذا وأعلنت حركة طالبان على مدار الأسابيع الماضية السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من الأفراد في عدد من الولايات.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.