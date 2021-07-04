طائرة تنفذ هبوطا اضطراريا في موسكو بعد إصابة مضيفة بجلطة

نفذت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الأحد، هبوطا اضطراريا في مطار "دوموديدوفو" بموسكو، بعد إصابة إحدى مضيفات الطيران بسكتة دماغية.

ووفقا لصحيفة "نيوزويب" المحلية، أبلغ الطيار مراقبي الحركة الجوية، أن أحد أفراد الطاقم يشعر بتوعك، ومن جانبهم اقترحوا عليه تغيير مسار الطائرة التي كانت متجهة من مدينة كوبنهاغن الدنماركية إلى مدينة سنغافورة، وتنفيذ هبوط في موسكو.

وقام الأطباء في مطار "دوموديدوفو" الروسي، بفحص المضيفة وتم تشخصي إصابتها بسكتة دماغية ونقلوها إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة شحن من طراز "بوينغ 737" هبطت اضطرارياً في المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الهبوط وجود عطل في محرك الطائرة.