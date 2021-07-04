الكرملين: علاقة روسيا وتركيا تؤكد إمكانية بناء شراكات مع الناتو

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن العلاقات بين روسيا وتركيا تعد خير مثال على أنه يمكن وينبغي بناء الشراكات حتى مع أعضاء "الناتو".

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي، خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف، على قناة "روسيا" التلفزيونية: "تركيا هي إحدى دول الناتو، ولكن في الوقت نفسه، لا تزال علاقاتنا مع تركيا مثالاً على حقيقة أنه حتى مع أعضاء الناتو، في شخص تركيا، من الممكن بناء الشراكات".

وأشار بيسكوف إلى أن هذا دليل أيضًا على أنه حتى الدول الأعضاء في الناتو، على الرغم من الانضباط الذي لا جدال فيه في هذه الكتلة، "المبني على عمود بسيط للغاية، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية"، يمكنها "الحفاظ على سيادتها والمشاركة في المواقف المسؤولة في خطة الأمن الإقليمي".

وأكد بيسكوف على أن روسيا لطالما حافظت على إقامة علاقات بناءة مع الناتو، قائلا: "روسيا تحافظ دائمًا على اهتمامها بإقامة علاقات بناءة مع الناتو... حتى مع حلف شمال الأطلسي، يمكن للمرء أن يتكلم ويجب عليه ذلك، لأنه فقط من خلال الحوار يمكننا أن ننقل المخاوف بدقة إلى نظيرنا".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب تعزيز تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.