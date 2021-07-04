مقتل 4 جنود من الجيش المالي إثر هجوم مسلح شرقي البلاد

أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد، عن مقتل 4 من عناصره، في هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية في منطقة ليري شرقي البلاد قرب الحدود مع موريتانيا.

الرباط - سبوتنيك. وقال بيان للجيش إن 4 جنود قتلوا خلال هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية شرقي البلاد، مضيفا أن الحصيلة أولية وسيعلن لاحقا عن تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق استهدف هجوم نفذ بسيارة مفخخة، منطقة غاو وسط مالي في قاعدة للبعثة الأممية أسفر عن إصابة 15 جنديا من قوات حفظ السلام "مينوسما".

وأكدت البعثة الاممية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن التفجير استهدف قاعدة عمليات مؤقتة لقوة البعثة بالقرب من قرية إشغارا، في بلدة تاركينت بغاو.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بشدة هذا الهجوم.

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الاسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لاتزال مناطق بأكملها شمال ووسط مالي خارج السيطرة.