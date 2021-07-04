الفاتيكان: البابا فرنسيس في المستشفى لإجراء عملية جراحية

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس دخل مستشفى "جيميلي" بروما بعد ظهر اليوم، لإجراء عملية جراحية مجدولة للقولون.

وقال بروني: إن البابا فرانسيس البالغ من العمر 84 عاما، يعاني من تضيق رتجي (تكوُّن الكثير من الكيسات الشبيهة بالبالون في الأمعاء الغليظة) مصحوب بأعراض في القولونن وفقال ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يتضح موعد إجراء العملية، لكن بروني قال: إن بيانا آخر سيصدر بعد ذلك. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها البابا إلى المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا في صحة جيدة قبل عدة ساعات، عندما خاطب الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس أثناء إلقاء رسالته، اليوم الأحد.