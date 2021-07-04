الفلبين... مصرع 45 شخصا من بين 96 كانوا على متن الطائرة العسكرية المتحطمة

لقي 45 شخصا مصرعهم، جراء تحطم طائرة عسكرية فلبينية، كان على متنها 96 شخصا، أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو جنوبي البلاد، فيما تم إنقاذ 42 آخرين، ولا تزال جهود الإنقاذ متواصلة.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت "سي إن إن" الفلبين، عن وزارة الدفاع الفلبينية، قولها إن "عدد الضحايا في حادث تحطم طائرة عسكرية فلبينية، في جنوب البلاد ارتفع إلى 45 قتيلًا.

وأوضحت أنه "توفي 42 شخصًا على متن الطائرة، وثلاثة آخرون بعد تحطم الطائرة على الأرض"، لافتة إلى أن "عمليات الإنقاذ، لا تزال مستمرة، وتم العثور على 42 شخصًا على قيد الحياة".

ذكرت وسائل إعلام في، وقت سابق اليوم، أن الطائرة تحطمت في جزيرة جولو أثناء محاولتها الهبوط حيث أخطأت المدرج.

هذا وتم نقل بعض الجنود المصابين جوا إلى مستشفى "كامب نافارو" العام داخل مقر قيادة غرب مينداناو فى مدينة زامبوانجا، جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الفلبينية، أن "من كانوا على متن الطائرة هم أفراد جدد من الجيش الفلبيني كان من المفترض نشرهم في سولو".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، جيليرمو إليزار، قال إنه أصدر تعليماته بالفعل لمسؤولي الشرطة المحليين بالتنسيق مع القوات المسلحة الفلبينية لتقديم كل المساعدة اللازمة في عمليات البحث والإنقاذ.