وفاة 33 مصابا بكورونا في إندونيسيا بسبب نقص الأكسجين

توفي 33 مصابا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات إندونيسيا بسبب نقص إمدادات الأكسجين.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "كومباس" الإخبارية الإندونيسية عن مسؤولين في مستشفى "ساردجيتو" العام التي تقع بمدينة يوغياكارتا [جنوبي جزيرة جاوة الإندونيسية] قولهم "توفي 33 مريضا بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب نقص إمدادات الأكسجين".

وقال مسؤول العلاقات العامة في مستشفى سارجيتو، بنو هيرماوان "نفد الأكسجين المركزي تماما ليلة أمس في الساعة 20.00 بتوقيت غرب إندونيسيا [14:00 بتوقيت غرينتش]"، مضيفا "منذ ذلك الحين، تم دعم المرضى بأسطوانات الأكسجين، إلا أنها لم تكفي وحدثت حالات الوفاة".

وأشار إلى أنه "كان من الصعب مساعدة هؤلاء المرضى لأن حالتهم كانت خطيرة بالفعل".

وتشهد إندونيسيا ارتفاعا في حصيلة الإصابات اليومية التي تضاعفت أربع مرات خلال أقل من شهر، وقد سجلت أكثر من 27 ألف إصابة و555 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا مليونين و284 ألفا، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 60 ألفا، وهي بذلك إحدى أكثر دول آسيا تضررا بالجائحة.

وتسبب العدد الهائل في الإصابات اليومية بالفيروس بالضغط الشديد على نظام الرعاية الصحية في البلاد، مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت شبه عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين.