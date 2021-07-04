الدفاع الأفغانية تجهز لعملية عسكرية ضد "طالبان" شمالي البلاد

تحضر القوات الأفغانية لعملية عسكرية لاستعادة مناطق سيطرت عليها حركة "طالبان" شمالي البلاد، في وقت تتسع فيه رقعة سيطرة الحركة، لتشمل المزيد من الأحياء خلال الأسابيع القليلة الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، عن الوزارة أن "الكوماندوز والقوات الشعبية ستطلق عمليات تطهير واسعة النطاق في بدخشان الليلة وستحمي أرواح وممتلكات أهالي بدخشان"، مؤكدة أنه "تم نشر قوات كافية لحماية الناس".

وكان الناطق باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن سيطرة الحركة على أربعة أحياء في الولاية، هي عشقاشيم وزيباك ويوان وشاهدة، مشيرا لاستسلام جنود حكوميين للحركة والاستحواذ على ذخائر وأسلحة لهم.

وكانت الحركة قد ذكرت، في بيان سابق اليوم، إن مقاتليها استولوا على 143 منطقة في جميع أنحاء أفغانستان.

هذا وأعلنت حركة "طالبان" على مدى الأسابيع الماضية السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من الأفراد في عدد من الولايات.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع مايو/أيار الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.

كما تزامن مع تعثر مفاوضات السلام التي تستضيفها الدوحة بين الحكومة و"طالبان".