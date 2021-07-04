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    رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

    رئيس جنوب أفريقيا السابق يعلق لأول مرة على الحكم بسجنه 15 شهرا

    © Sputnik . Aleksey Drujinin
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    انتقد رئيس دولة جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، اليوم الأحد، الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن لمدة 15 شهرا، بتهمة ازدراء القضاء، بعد تخلفه عن الاستجابة للاستدعاء لتقديم الأدلة فيما يتصل باتهامات يواجهها بسوء استغلال السلطة والكسب غير المشروع، خلال فترة توليه الرئاسة التي امتدت تسع سنوات.

    الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما أمام أنصاره، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في ديربان، 8 يونيو/ حزيران 2018
    © AP Photo / Khaya Ngwenya
    وكالة: الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا
    جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال زوما، في تصريحات مع وسائل إعلام محلية، "لقد تعرضت لعقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا دون محاكمة مناسبة"، نافيا رفضه المثول أمام لجنة التحقيق التي يقودها نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو.

    وأضاف: "لم أرفض المثول أمام المحكمة، لكن نشأ خلاف عندما كنت حاضراً، ومن وجهة نظري أن علاقتي السابقة بزوندو بدأت تظهر عندما عاملني بشكل غير عادل وبطريقة متحيزة"، متابعا: "نحن في ذروة جائحة، وفي عمري هذا يعد هذا الحكم شبيه بالحكم بالإعدام".

    وشدد على أنه "لا حاجة لي للذهاب إلى السجن لأننا نقف بالفعل أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن "الاحتجاز بدون محاكمة لا يختلف عن الاعتقال بنظام الفصل العنصري بدون محاكمة".

    وكانت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، أمرت يوم الثلاثاء الماضي، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، 15 شهرا بعدما أدانته بازدراء المحكمة لعدم مثوله أمام تحقيق فساد هذا العام.

    وحسب وكالة "رويترز"، لم يمثل زوما أمام تحقيق يقوده رايموند زوندو، نائب كبير القضاة، في فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.

    وأصدرات مؤسسة "زوما" بيانًا، في وقت سابق، أعلنت فيه أن موكلهم لن يمثل أمام اللجنة في المواعيد المحددة، وكان من المقرر أن يدلي زوما (78 عاما) بشهادته في وقت سابق، بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي بضرورة مثوله أمام لجنة زوندو.

    وقال زوما، إنه كان لديه علاقة شخصية وثيقة مع القاضي، وأقام دعوى قضائية منفصلة لإجبار زوندو على التنحي عن نظر القضية على أساس أنه كان متحيزا.

    وقرر الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، في 2018، عزل الرئيس جاكوب زوما من منصبه، لارتكابه، حسب وصف الحزب، جرائم فساد وتدخل في القضاء. 

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