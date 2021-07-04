الولايات المتحدة تحذر من مخاطرالإصابة بالسلالة الهندية

أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فوسي، أن السلالة الهندية من الفيروس التاجي تسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى للعدوى.

وقال فوسي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، اليوم الأحد: "وفقًا للدراسات العلمية، فإن سلالة دلتا أكثر فتكًا. هذه السلالة أكثر عدوى وأسهل في الانتشار من شخص لآخر".

وأضاف فوسي أن التطعيمات يمكن أن تساعد في الحؤول دون دخول المستشفى والوفاة.

كما حذر فوسي من حدوث ارتفاعات محتملة في معدلات الإصابة في المناطق التي يكون فيها معدل اللقاح منخفضًا.

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر/ كانون الأول، ووصلت إلى حوالي 100 دولة في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من أنها قد تصبح قريبا السلالة السائدة للفيروس.