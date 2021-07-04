مينسك: برامج التعاون مع موسكو ستكون جاهزة خلال أشهر بعد الاتفاق على التفاصيل الفنية

قال رئيس وزراء بيلاروس، رومان جلوفوشينكو، اليوم الأحد، إن الحزمة الكاملة لبرامج التعاون مع روسيا ستكون جاهزة خلال أشهر قليلة بعد الاتفاق على التفاصيل الفنية.

مينسك - سبوتنيك. وأوضح جلوفوشينكو، في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1"، اليوم، في معرض حديثه عن التعاون مع روسيا، "نحن على يقين من أن حزمة كاملة من برامج التعاون مع روسيا سيتم تشكيلها في الأشهر القادمة"، مضيفا "ما زلت على اتصال وثيق مع زميلي رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، كما يعمل نواب رئيس الوزراء بنشاط بشأن هذه القضية".

وأضاف جلوفوشينكو: "بشكل أساسي، نحن نتحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية".

وأكد لوكاشينكو أن روسيا تبذل جهودًا "للحفاظ على توازن القوى الهش على هذا الكوكب، لكن الغرب لا يريد دائمًا الإصغاء إلى مقترحات بناءة".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد الخميس الماضي، أنه بسبب ضغوط الغرب، تهدف مينسك إلى إقامة علاقات جديدة نوعياً مع منطقة أوراسيا ورابطة الدول المستقلة وروسيا وجمهورية الصين الشعبية.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على قطاعات اقتصادية في بيلاروس، ردا على ما وصفه بـ"تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وكذلك فيما يتعلق بالهبوط الإجباري لطائرة "راين آير" في مينسك، يوم 23 أيار/مايو الماضي.