مقتل أكثر من 30 شخصا في تصادم شاحنة بحافلة ركاب جنوبي موزمبيق

قتل أكثر من 30 شخصا في حادث تصادم مروري جنوبي موزمبيق، في وقت متأخر من ليل السبت، حسبما ذكر مسؤولون محليون لراديو موزمبيق.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت المحطة عن كريستينا مافومو، رئيسة الإدارة المحلية في مانيشا، 80 كيلومترا من العاصمة مابوتو، أن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في تصادم شاحنة بضائع بحافلة.

وقالت المسؤولة المحلية إن سائق الشاحنة، والذي نجا من الحادث، ارتطم بسيارات أخرى بعد أن فقد السيطرة عليها لتجاوزه السرعة والمسار المحددين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا جراء حوادث الطرق، وأن 93 في المئة من الوفيات في تلك الحوادث تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

واعتبر تقرير للأمم المتحدة أن حوادث المرور السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين سن الخامسة والتاسعة والعشرين، ويعيش تسعون في المائة من الضحايا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.