الفاتيكان يقول البابا فرنسيس أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة

قال الفاتيكان، اليوم الأحد، إن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

ولم يقدم الفاتيكان جدولا زمنيا لتعافي البابا، ولم يقدم تفاصيل أخرى حول العملية، بما في ذلك مدتها.

وأجرى فرانسيس، البالغ من العمر 84 عامًا، قداسا ولم يذكر أي تفاصيل عن العملية. لكن قبل أسبوع، أكد أنه بحاجة إلى دعم روحي.

Pope Francis was hospitalized in Rome for scheduled intestinal surgery, the Vatican said, the first time he has been in hospital since his election in 2013 https://t.co/3Kg4zxDUW8 pic.twitter.com/Sf5wrkx15u — Reuters (@Reuters) July 4, 2021

وقال بابا الفاتيكان في ذلك الوقت، "البابا بحاجة إلى صلاتكم".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن "فرانسيس سيبقى في المستشفى لمدة خمسة أيام على الأقل".