رئيسي: فلسطين رمز تضامن العالم الإسلامي

وقال رئيسي يوم الأحد، إن الدفاع الفعال والمستمر عن الشعب الفلسطيني المظلوم يعد ضمانة استقرار الأمن الإقليمي.

وخلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني، قال رئيسي: "في الدبلوماسية الاقتصادية، تنظر الحكومة الجديدة إلى جميع الطاقات الاقتصادية لجيرانها على أنها فرص ثمينة للتعاون، وبالتالي لا يتم إهمال أي طاقات اقتصادية"، وفقا لوكالة "إرنا".

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب أن تحقيق "الأمن المستدام" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة دول المنطقة. مشيرا إلى أن التجربة برهنت أن الأجانب يعملون بذريعة انعدام الأمن ويكرسون زعزعة الاستقرار.