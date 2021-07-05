بايدن: في القريب العاجل سنعلن استقلالنا عن كورونا

احتفل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد بعيد استقلال الولايات المتحدة الـ 245 .مشيرا إلى أنه في القريب العاجل ستحتفل أمريكا باستقلالها عن فيروس كورونا.

وقال بايدن في خطاب بالبيت الأبيض، "اليوم، في جميع أنحاء هذه الأمة، يمكننا أن نقول بثقة (أمريكا تعود معا)".

وأضاف بايدن بحسب موقع "ذا هيل"، "منذ مائتين وخمسة وأربعين عاما، أعلنا الاستقلال عن ملك بعيد. اليوم، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من إعلان استقلالنا عن فيروس قاتل. هذا لا يعني أن المعركة ضد كوفيد-19 قد انتهت. لدينا الكثير من العمل للقيام به".

لكنه أضاف: "لم يعد (كورونا) يشل أمتنا، ويمكننا التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70 في المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو. ولكن بايدن بيَّن إلى أي مدى تقدمت البلاد في مكافحة الوباء حيث قال، إنه "يمكن للناس العودة إلى العمل، الأطفال يعودون إلى مدارسهم. والاقتصاد آخذ في الارتفاع".

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.