وزير الدفاع الإسرائيلي: احتمال الحرب مع غزة قائم في أي لحظة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم الأحد، أن احتمال الحرب مع غزة لازال قائما. يأتي هذا في ظل التوتر مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الحدود مع قطاع غزة.

وقال غانتس في حديث نقله تلفزيون "I24" الإسرائيلي، "احتمال الحرب مع غزة لا زال قائما، وإن القطاع مكان حساس جدا وقابل للانفجار في أي لحظة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لكل عملية.

وأشار غانتس، إلى أنه بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا (لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق) وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات الحارقة.

وشدد، "من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهداف نراها نوعية".

وبخصوص قضية الجنود الأسرى لدى حماس قال غانتس، "آمل أنهم سيضطرون النزول عن شجرتهم بهدف التوصل إلى نقطة التقاء. من المهم أن يفهموا المعيقات أمام تطوير وإعادة إعمار قطاع غزة إنه قضية استعادة أبنائنا".