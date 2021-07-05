مصر تعزى الفلبين في ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

أعربت مصر عن خالص التعازي لـ جمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

القاهرة - سبوتنيك. ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، وقوف مصر حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المصاب الأليم، مقدمة صادق التعازي والمواساة لذوى الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الفلبينية قد أعلنت أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد ارتفع إلى 50 شخصا.

وفي حصيلة سابقة، نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الفلبينية، قولها إن الكارثة أدت إلى مقتل 49 شخصا.

وأوضحت أنه "توفي 47 شخصا على متن الطائرة، وثلاثة آخرون بعد تحطم الطائرة على الأرض"، لافتة إلى أن "عمليات الإنقاذ، لا تزال مستمرة، وتم العثور على 46 شخصا على قيد الحياة".

يذكر أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الفلبينية من طراز "سي 130" قد تحطمت، في وقت سابق من يوم الأحد، وعلى متنها 96 شخصا معظمهم من الجيش الفلبيني، بعدما تجاوزت المدرج أثناء محاولتها الهبوط في مطار جولو بمقاطعة سولو.