مستشار الأمن القومي الأفغاني ينفي انخراط بلاده في مفاوضات مع موسكو حول التزويد بالسلاح

نفى مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي، حمد الله مهيب، انخراط كابول في محادثات مع موسكو حول تزويدها بأسلحة، لافتا إلى أن ما تم بحثه يتعلق بتبادل المعلومات وتقاسم القدرات التقنية.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف مهيب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في رد على سؤال بهذا الصدد: "لا، نحن لم نتحدث عن دعم عسكري بهذا المعنى".

وأوضح المستشار مهيب بأن "المشاورات بين البلدين شملت تقريب المواقف من بعضها، للتوصل لفهم مشترك بشأن التهديدات التي تواجه أفغانستان والمنطقة بأسرها".

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية، في وقت سابق، أن أفغانستان تشيد بحسن نية روسيا الاتحادية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأفغانية من خلال مفاوضات السلام البناءة ووقف شامل لإطلاق النار.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أنها ليست طرفا مباشرا في اتفاقية الدوحة للسلام، إلا أن الحكومة الأفغانية أوفت بجميع الالتزامات، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 6000 من سجناء طالبان.