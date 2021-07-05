وزير المياه الإثيوبي: أنجزنا 80% من بناء سد النهضة والملء الثاني في موعده

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الاثنين، إن بناء سد النهضة يجري حسب الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أن بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد ستتم خلال موسم الأمطار الحالي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن مسؤولين في الوزارة بينهم بيكيلي، إضافة إلى مسؤولين في شركة الكهرباء، زاروا السد للوقوف على التقدم في عملية البناء.

ونقلت عن وزير المياه، قوله: "بناء السد يسير كما هو مخطط له"، متوجها بالشكر لـ "آلاف العمال ومستشاري البناء وكل من شارك في بناء السد".

وأشار بيكيلي إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 80 في المئة من بناء السد، مشددا على أنه سيتم ملء خزان السد في مرحلته الثانية سيتم كما هو مخطط خلال موسم الأمطار الحالي.

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثيره على سدوده المقامة على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء خزان السد وقواعد تشغيله.

وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة، الخميس المقبل الموافق الثامن من تموز/يوليو الجاري، حول سد النهضة الإثيوبي، بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن آليات تشغيل السد وقواعد ملء خزانه.