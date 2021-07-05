مصدر أمني: طالبان تسيطر على نحو 70% من الحدود مع طاجيكستان

كشف مصدر في لجنة الأمن القومي في طاجيكستان لوكالة "سبوتنيك" أن حركة "طالبان" تسيطر حاليًا على أكثر من 70 في المئة من حدود الدولة مع طاجيكستان.

دوشنبيه - سبوتنيك. وقال المصدر: "إن مقاتلي طالبان قد سيطروا بالفعل على أكثر من 70 في المئة، أي أكثر من 1430 كيلومترا من الحدود مع طاجيكستان".

في سياق متصل، صرح حمد الله محب، مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، بأن كابول عازمة على تشكيل حكومة تمثيلية تضم "طالبان" وجميع "القوى الأخرى".

وقال محب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المشكلة مع هذه الجماعات أنها تتكون من ميليشيات، وهذا وحده يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. لذلك نأمل أن تعود طالبان إلى طاولة المفاوضات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويمكننا التوصل إلى حل سلمي حتى نتمكن من إنشاء حكومة تمثيلية تضم طالبان وجميع القوى الأخرى".

في سياق متصل، وصف المستشار الوضع الأمني شمالي البلاد بأنه خطير، في أعقاب تمكن حركة "طالبان" المتشددة من السيطرة على عدد من المناطق؛ مؤكدا أن القوات الحكومية تعد لهجوم مضاد، لاستعادة هذه المناطق.

وقال محب: "الوضع خطير للغاية في الوقت الحالي؛ لكن قوات الأمن الأفغانية، إلى جانب الأشخاص العاديين الذين جاءوا لدعمها، تعمل على استقرار الوضع الأمني هناك. إذا استمرت طالبان في هدف الاستيلاء العسكري، يمكن أن يصبح الوضع سيئًا للغاية".

وأضاف: "القوات الأفغانية تخطط لشن هجوم مضاد في المناطق الشمالية التي أصبحت تحت سيطرة طالبان".