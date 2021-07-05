روسيا تنشئ مرصد فضاء في جنوب أفريقيا

وتتلخص وظيفة المرصد المزمع إقامته في أراضي جمهورية جنوب أفريقيا في الكشف عما يسبح في الفضاء من تقنيات و"قاذورات" على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان لها إن المحطة مخصصة لاكتشاف التقنيات و"القاذورات" الفضائية في مدارات منخفضة ومتوسطة وعالية حول الأرض.

وتستطيع المحطة اكتشاف ما يسبح في الفضاء حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 120 ألف كيلومر و40 ألف كيلومتر.

ويتبع المرصد المقرر إنشاؤه في أراضي جمهورية جنوب أفريقيا لشبكة الكشف عن تطورات خطيرة في الفضاء القريب من الأرض. ويجب أن تحتوي هذه الشبكة الروسية على أربعة مراصد. وقد تم وضع أولها في أراضي البرازيل.

وكان يوري روي، مدير عام الشركة التي تصنع محطات الرصد لشبكة الكشف عن تطورات خطيرة في الفضاء، قد صرح لـ"سبوتنيك"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن جمهورية جنوب أفريقيا خضعت للضعط لجهة الإحجام عن إقامة محطة الرصد الروسية في أراضيها، لكنها لم تستجب للضغط.