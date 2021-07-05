المفوضية الأوروبية تعلن حشد 25 مليون يورو لتمويل مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان

أعلنت المفوضية الأوروبية عن حشد مبلغ 25 مليون يورو تُوجّه للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، وبخاصة لملايين الأفغان الذين يواجهون خطر المجاعة بفعل موجة جفاف تضرب البلاد.

أمستردام – سبوتنيك. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن التمويل سيسلم ويوزع من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين: "تخصص المفوضية مبلغ يقدر بـ 25 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية الطارئة للتضامن لمكافحة الجوع في أفغانستان".

وقال المفوض الأوروبي المعني بالمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش: "في العام الحالي، من المتوقع أن يعاني نصف سكان أفغانستان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. إذ يؤدي الجفاف الذي يؤثر على البلد إلى تفاقم حالة مزرية مع انعدام الأمن السياسي والصراع المستمر، فضلا عن الموجة الثالثة الحالية من وباء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "وسيدعم تمويل العديد من الأنشطة التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الموارد الطبيعية الناجمة عن الجفاف، بما في ذلك قطاعات المساعدة الغذائية، والتغذية، والصحة، والصرف الصحي، والنظافة، وسيتم تسليم جميع المساعدات الإنسانية الأوروبية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".

ويذكر أن المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي المقدمة إلى أفغانستان للعام الحالي بلغت 32 مليون يورو، إذ يواجه 11 مليون شخص في البلاد أزمة غذائية، و 3.2 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية.