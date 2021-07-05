الرئيس الإيراني المنتخب: الدفاع عن فلسطين هو ضمانة استقرار الأمن الإقليمي

اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، فلسطين رمز تضامن العالم الإسلامي، مؤكدا أن الدفاع الفعال والمستمر عن شعبها "المظلوم" يعد ضمانة استقرار الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الإيرنية "إرنا".

واعتبر رئيسي نجاح حكومة وشعب باكستان الشقيق نجاحا لإيران حكومة وشعبا، وأضاف أن "الثقة المتبادلة" و"تضافر الجهود" بين دول المنطقة ركيزتان أساسيتان لثبات واستقرار علاقات الجوار.

وقال رئيسي: "في الدبلوماسية الاقتصادية، تنظر الحكومة الجديدة إلى جميع الطاقات الاقتصادية لجيرانها على أنها فرص ثمينة للتعاون، وبالتالي لا يتم إهمال أي طاقات اقتصادية".

واكد أن تحقيق "الأمن المستدام" لا يمكن إلا من خلال مشاركة دول المنطقة، وأضاف أن التجربة برهنت أن الأجانب يعملون بذريعة إيجاد الأمن على زرع بذور انعدام الأمن ويكرسون زعزعة الاستقرار.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان إلى إشعار آخر، ضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية الإيرانية، محمد هادي مرعشي، أن عملية التصدير والاستيراد بين الجانبين، الإيراني والباكستاني، تسير بانسيابية، لكنه شدد على وجوب إجراء السائقين فحوصات فيروس كورونا قبل دخولهم إلى الأراضي الإيرانية.