الشرطة النيجيرية تؤكد عدم سقوط قتلى خلال حادث اختطاف عشرات الطلاب

أكدت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، أنه لا معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى في حادث اختطاف عشرات الطلاب من مدرسة ثانية في ولاية كادونا شمال غربي البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا محمد جاليغ، في تصريحات لسبوتنيك، أنه لم يسقط قتلى في الحادث وأن الخاطفون لم يعلنوا حتى الآن عن أي مطالب مقابل الإفراج عن المختطفين.

واختطف مسلحون صباح اليوم عشرات الطلاب من مدرسة ثانية في المدينة الواقعة شمالي البلاد.

وكان فرع تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم، أعلن الشهر الماضي مقتل زعيم تنظيم بوكو حرام الإرهابي في نيجيريا أبو بكر شيكاو، خلال معارك بين المجموعتين المتطرفتين الشهر الماضي.

وأوضح التنظيم، في تسجيل صوتي، نشرت تفاصيله وكالة الصحافة الفرنسية، أن شيكاو قام بتفجير نفسه بعدما حوصر من مقاتلين للتنظيم الإرهابي المنافس خلال معارك الشهر الماضي شمالي نيجيريا.

ولم يؤكد تنظيم بوكو حرام أو ينفي حتى تلك اللحظات ما ورد في التسجيل الصوتي، في حين أعلن الجيش النيجيري أنه يحقق في تلك المزاعم.