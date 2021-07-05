الفاتيكان: البابا واع وفي حالة جيدة بعد جراحة في القولون

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس واع ويتنفس دون الحاجة لأجهزة وحالته جيدة بوجه عام بعد جراحة في القولون، لكن من المتوقع أن يظل في المستشفى مدة 7 أيام تحسبا لأي مضاعفات.

وقال المتحدث ماتيو بروني في بيان إن الجراحة التي خضع لها البابا، البالغ من العمر 84 عاما، مساء أمس الأحد، أجراها فريق مؤلف من عشرة أفراد في مستشفى جيميلي في روما واستغرقت ثلاث ساعات.

وقال الفاتيكان في بيان "خضع قداسة البابا فرنسيس مساء الأحد ... إلى عملية جراحية في مستشفى جيميلي في روما وذلك لضيق في القولون"، حسب "رويترز".

وخضع البابا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الفاتيكان عن تفاصيل الجراحة.