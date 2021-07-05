الصحة الأوكرانية تسجل لقاح شركة "جونسون آند جونسون"

سجلت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، لقاح الشركة الأمريكية "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأوكرانية: "سجلت وزارة الصحة لقاح جونسون آند جونسون ضد كوفيد 19".

وكانت منظمة الصحة العالمية أضافت في آذار / مارس الماضي، لقاح " جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة للاستعمال الطارئ، تبعا لإعلان وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها هذا اللقاح.

وفي وقت سابق، قررت بلجيكا، تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، لمن هم تحت سن 41 عاماً على خلفية وفاة امرأة يقل عمرها عن 40 عاما عقب تلقيها اللقاح وتأثرها بمضاعفاته المتمثلة في تخثر الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

كما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مواطنا كوريا ثلاثينيا توفي بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح "جونسون" المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي.