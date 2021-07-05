أمريكا تلمح إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروسيا

ألمحت الولايات المتحدة إلى احتمالية فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروسيا.

جاء هذا، اليوم الاثنين، في خطاب شديد موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عقوبات مستهدفة ضد أعضاء بارزين في الحكومة البيلاروسية في مايو/ آيار، بعد أن أجبرت مينسك، طائرة ركاب على الهبوط وألقت القبض على صحفي على متنها.

وقال الوفد الأمريكي في كلمته: "هذا الازدراء للمعايير الدولية لا يمكن أن يمر دون رد"، واصفا الواقعة بأنها "مقززة".

وأضاف في إشارة إلى العقوبات: "سوف نفكر في المزيد من الإجراءات حسب الضرورة".

الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اعتزامها فرض قيود على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا على خلفية حادثة "ريان إير".

وهبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الأيرلندية، كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم 23 أيار/ مايو الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلن نشطاء حقوق الإنسان في بيلاروسيا، أن "مؤسس قناة نيكستا على تطبيق تيلغرام، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة ريان آير أثناء توقفها في مطار مينسك".

إلى ذلك قررت شركات الطيران الغربية تعليق الرحلات إلى بيلاروسيا، وتحويل مسار رحلاتها الأخرى لتجنب التحليق فوق البلاد بعد الحادث، وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية.