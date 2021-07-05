صندوق النقد: تباطؤ التطعيم يعرقل تعافي اقتصاد الدول النامية من كورونا

حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من "تباين خطير" بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من وباء كورونا المستجد.

وقالت مديرة الصندوق إن النمو القوي في الدول الثرية مثل الولايات المتحدة كان "خبرا سارا"، ولكن النمو في الدول النامية يعرقله التباطؤ في معدلات التطعيم، بحسب "رويترز".

وأضافت في كلمة خلال منتدى سلام باريس: "هذا خطر على تماسك النمو، كما أنه خطر أيضا على الاستقرار والأمن العالمي".

وفي الشهر الماضي، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا في ظل صعوبات تواجه بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

وأبلغت الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع جنوب غربي إنجلترا: "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر. أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق.