قادة فرنسا والصين وألمانيا يدعون إلى انتهاز فرصة محادثات فيينا في التوصل لاتفاق

دعا قادة فرنسا وألمانيا والصين جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى انتهاز فرصة المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن الدعوة جاءت بعد اتصال بين قادة البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو، بحسب "رويترز".

وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثوا أكثر من ساعة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية.

وفرض هذا الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

والمحادثات التي تستضيفها فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي متوقفة حاليا وكان من المتوقع أن يتم استئنافها في أوائل الشهر الجاري. وكشف دبلوماسيون من الجانبين أن هناك خلافات كبيرة لا تزال قائمة ويرغب كل طرف في أن يقدم الآخر تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت انسحابها من الاتفاق في عام 2018، وهو ما ردت عليه طهران بالبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 2019 إلا أنها بقيت على قولها بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.